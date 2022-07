PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Zaniolo vicino, pressing Koulibaly"

A centro pagina spazio ancora al mercato della Juve con i due nuovi acquisti bianconeri Pogba e Di Maria: "Vlahovic, 140 palle gol per te".

"Zaniolo vicino, pressing Koulibaly", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi dopo gli incontro che la Juve ha avuto ieri a Milano con gli agenti dei due giocatori. A centro pagina spazio ancora al mercato della Juve con i due nuovi acquisti bianconeri Pogba e Di Maria: "Vlahovic, 140 palle gol per te". In taglio alto il mercato del Torino: "Radonjic, così ha stregato il Toro".