PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Zero Juve"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il ko della Juventus contro il Villarreal e l'eliminazione della Juve dalla Champions League: "Zero Juve. La Juve crolla con il Villarreal 0-3: terza eliminazione di fila in Champions negli ottavi di finale. Decisivi per gli spagnoli gli interventi del portiere Rulli nel primo tempo e l'ingresso di Gerard Moreno". In taglio basso spazio all'Atalanta, impegnata oggi nell'ottavo di ritorno di Europa League: "Gasp: Dea, Malinovskyi l'anti-Bayer".