PRIMA PAGINA - Il Roma spinge il Napoli: "A caccia del quinto posto"

Nell'ultima partita in programma questa domenica ricca di calcio scenderà in campo il Napoli, che ospiterà la Roma al San Paolo dopo il k.o. rimediato giovedì a Bergamo con l'Atalanta. Il Roma, quotidiano campano, dedica ampio spazio alla sfida di oggi in prima pagina: "Napoli a caccia del quinto posto: al San Paolo c'è la Roma", si legge in taglio alto.