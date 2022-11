PRIMA PAGINA - L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Tutto l'oro del mondo"

TuttoNapoli.net

"Tutto l'oro del mondo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Alle 17 via al Mondiale mai visto. Si apre con Qatar-Ecuador e si chiude prima di Natale: benvenuti al torneo più costoso e... senza l'Italia. Il quotidiano, nella parte centrale, sottolinea come, malgrado il Qatar sia un Paese difficile, questa Coppa meriti allegria: "Stadi tra le Dune e condizionatori. Ma c'è stato di peggio". La prima volta per la manifestazione del dopo Maradona e l'ultima di Messi.