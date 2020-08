PRIMA PAGINA - L'apertura del CdS: "Messi è l'Everest, il Napoli si arrende"

Alla vigilia del match contro il Barcellona, Rino Gattuso aveva parlato di un Everest da scalare in merito alla forza di quella squadra e alla situazione di svantaggio dalla quale partiva il Napoli. Che ad arrivare in cima non ce l'ha fatta ed è andato fuori dalla Champions League. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda le parole dell'allenatore azzurro e titola così: "Messi è l'Everest, il Napoli si arrende".