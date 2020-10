PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport su Hakimi: "Era negativo?"

"Era negativo?". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola in riferimento ad Achraf Hakimi, che nell'ultimo tampone effettuato ieri è risultato negativo a distanza di soli tre giorni da quello positivo che non gli ha permesso di giocare la gara di Champions: "Clamoroso, furia Inter per la beffa Champions. Debolmente positivo prima del Borussia, il tampone nerazzurro ribalta l'esito, oggi la verità per capire se poteva giocare".

L'Europa ha ritrovato il Milan. Nessuno è invincibile come Pioli - Spazio in taglio basso all'invincibilità dei rossoneri che dal post lockdown hanno disputato ventuno gare senza nemmeno subire una sconfitta.