PRIMA PAGINA - MundoDeportivo - "In modalità Champions"

La prima pagina di Mundo Deportivo apre dando spazio alla partita di Champions tra Napoli e Barcellona: "In modalità Champions", Messi affronta in stato di grazia la sua prima visita al San Paolo, lo stadio che rese mitico Maradona. Il Barcellona arriva a mille in una settimana in cui se la gioca col Napoli e poi nel Clasico (contro il Real Madrid) della Liga