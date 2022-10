PRIMA PAGINA - Napoli in taglio alto, ma l’apertura della Gazzetta è di nuovo sul Milan

"Osimhen grande bellezza a Roma. Spalletti unico imbattuto in A

Solo in taglio alto finisce il Napoli nella prima pagina della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di Roma. La rosea titola nell'edizione di oggi: "Napoli Osi e voli. Osimhen grande bellezza a Roma. Spalletti unico imbattuto in A". In apertura ancora una volta il Milan: "L'Europa è un ordine. Missione 60 milioni". Di spalla spazio anche all'Inter: "L'autunno caldo di Inzaghi".