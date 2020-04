PRIMA PAGINA - Tuttosport annuncia: "Juve su Milik! Polacco alternativa a Icardi e Jesus"

"Juve su Milik! Polacco alternativa a Icardi" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. La punta del Napoli in scadenza nel 2021 entra nel mirino della società bianconera come prima alternativa a Icardi del Psg e Gabriel Jesus del Manchester City. L'Inter di Conte, invece, valuta l'opzione Kean per il suo attacco. L'attaccante dell'Everton piace tanto ai nerazzurri.