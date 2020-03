PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con il taglio stipendi in Serie A: "CR7 dice sì"

In questi giorni si fa un gran parlare della possibilità di tagliare parte degli stipendi ai calciatori di Serie A in virtù dell'emergenza Coronavirus. E' a questo che dedica l'apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che guarda in casa Juventus e titola: "CR7 dice sì". E poi spazio alla lettera di Andrea Agnelli ai club dell'ECA (tra cui il Napoli): "Stop Fair Play UEFA".