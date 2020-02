PRIMA PAGINA - Tuttosport - City in apprensione: "Juve, Jesus!"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "Juve, Jesus!", il City in apprensione per il futuro dei suoi campioni. Gabriel Jesus è da sempre uno dei pallini di Maurizio Sarri. Spazio anche alla sfida dell'Atalanta in Champions: "Vamos Papu!", appuntamento con la storia, oltre 40 mila tifosi in arrivo da Bergamo per spingere la Dea. Gomez e Ilicic uomini chiave.