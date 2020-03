PRIMA PAGINA - Tuttosport - "CR7 e Belotti cuori d'oro"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "Cuori d'oro", Ronaldo ha già donato 2 milioni agli ospedali. In prima linea anche Belotti: con Andrea c'è il fratello Manuel, cuoco per l'ospedale da campo degli Alpini alla fiera di Bergamo.

In taglio alto spazio all'Inter: "Brava Inter", dopo la Juve anche il club di Zhang trova l'accordo con i giocatori per ridurre gli ingaggi: taglio di circa 20 milioni in due mesi.