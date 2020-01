PRIMA PAGINA - Tuttosport: "De Ligt, la verità. Milan, ciao Suso"

"De Ligt, la verità. Milan, ciao Suso" sono alcuni dei titoli presenti in prima pagina sul quotidiano Tuttosport. E ancora: "Barrow, sfida a Miha". Questo il titolo che occupa le pagine 12 e 13 sul quotidiano in edicola oggi. Il Torino sta provando ad inserirsi nella trattativa che sembrava quasi chiusa tra Bologna e Atalanta per Musa Barrow. Inoltre oggi è previsto un incontro tra granata e ferraresi nel quale si parlerà di Mietè, Kurtic e Bonifazi.