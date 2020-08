PRIMA PAGINA - Tuttosport e il mercato Juve: "Nemico carissimo"

"Nemico carissimo" e "Inter vai così!". Questi i due titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport su Houssem Aouar e sui nerazzurri. Domani sera il pericolo numero uno per la Juventus sarà il gioiello che il presidente Aulas è pronto a cedere per 70 milioni. I bianconeri ci pensano. Intanto Conte va avanti grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen appena entrato. Il Getafe sbaglia un rigore e manda i nerazzurri ai quarti di Europa League dove troveranno la vincente di Bayer-Rangers.