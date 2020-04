PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di Cellino: "Tonali? Mi piacerebbe venderlo a Napoli o Roma"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con il mercato e l'Inter che sarebbe intenzionata a tentare Dries Mertens per il futuro: anche Lukaku - si legge - starebbe spingendo per l'attaccante azzurro. Spazio poi alle parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, che ha ammesso su Tonali: "Vorrei rimanesse in Italia, mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli ma non succederà. Restano Juve ed Inter, sceglierà lui".