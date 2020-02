PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Giocherò fino a 40 anni"

"Giocherò fino a 40 anni", le parole e il compleanno di Ronaldo in prima pagina per Tuttosport che poi dedica spazio al Torino e al cambio in panchina: "Longo, finalmente uno da Toro". In taglio alto, le dichiarazioni di Zaccheroni in vista del derby di Milano: "Conte, devi vincere". Spazio anche alle parole di Ekdal: "Stop all'omofobia nel calcio". In taglio basso, le decisioni del Giudice Sportivo ("Stangata sulla viola, 55mila euro di multe"), il recupero di Lazio-Verona ("Inzaghi per il sorpasso").