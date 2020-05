PRIMA PAGINA - Tuttosport - Gravina: "Vissuti momenti difficili tra mecenati e cialtroni"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "C'è Perin per Chiesa", la Juventus prepara le contropartite per la Fiorentina, non solo Romero, Pellegrini e Rugani: il portiere prestato al Genoa è gradito ai viola.

In taglio alto lo sfogo del Presidente della FIGC Gabriele Gravina: "Ho vissuto momenti difficili tra mecenati e cialtroni, ma il calcio ne esce rafforzato. Ora so da chi guardarmi. Tv, contratti, format: vi spiego".