PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il 18 maggio scatta la fase 2 del calcio"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus e quella che sarà la ripresa del calcio in Italia: il 18 maggio è la data cerchiata sul calendario che, di fatto, darà il via alla fase 2 per il mondo del calcio. Da qui comincieranno i ritiri dei club di Serie A, primo step verso un graduale ritorno ad una normalità vincolata, ovviamente, dall'emergenza Covid-19.