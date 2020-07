PRIMA PAGINA - Tuttosport - Il Napoli aggancia il 5° posto: "Roma, è crisi vera"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "Scudetto in mano". Dopo la Lazio anche l'Inter va ko. Juve sempre più in fuga: i nerazzurri si fann rimontare dal Bologna. Ora Sarri è a +7 su Inzaghi e +11 su Conte che ammette: "Siamo tutti in discussione". Di fianco spazio alla vittoria del Napoli sulla Roma: "Aggancio Napoli. Roma, crisi vera"