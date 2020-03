PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, sì ai tagli: 90 milioni! Icardi si avvicina a CR7"

"Juve, sì ai tagli: 90 milioni!" si legge in prima pagina sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola. La Juventus decurta stipendio ai propri calciatori da marzo a giugno. In basso: "Che affari con gli scambi" con la possibile rivoluzione del prossimo mercato e Icardi che si avvicina alla Juventus e dunque a Cristiano Ronaldo.