PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juventus, in 11 sul mercato!"

La prima pagina di Tuttosport apre con il mercato in casa Juventus: "Juve, 11 sul mercato!", da Perin a Rugani, da Rabiot a Higuain: Paratici ha un'intera squadra da utilizzare sul mercato per fare cassa o per avere a disposizione le pedine da inserire negli scambi con gli altri club. Arthur, cinque giorni decisivi per l'arrivo a Torino