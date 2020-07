PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve canta grazie Roma"

"La Juve canta: Grazie Roma!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Dopo il pareggio di ieri sera tra Rome e Inter, la Juve sorride: "Lukaku su rigore salva i nerazzurri all'Olimpico, ma Conte rimane a -5 da Sarri. E stasera i bianconeri provano a riallungare contro la Lazio. Ronaldo all'assalto di Immobile".

Cairo, ora basta! - Spazio in taglio alto alla sconfitta del Torino che ha causato la rivolta dei tifosi considerata la prestazione indecente di Firenze. Torino da incubo: ottavo ko di fila in trasferta, diciannovesimo in campionato.