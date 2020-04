PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milik-Juve, ciao Napoli!"

L'edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con la notizia di mercato più rumorosa delle ultime settimane, ovvero il passaggio di Arek Milik alla Juventus. Proprio in apertura il giornale dà spazio al possibile passaggio del polacco in maglia bianconera, confermato anche da Kozminski, vice presidente della federazione polacca: "Arek ha già deciso di andarsene, e la Juve è la Juve".