PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Panchine bollenti, Sarri può saltare!"

"Panchine bollenti!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Sarri è in bilico se esce dalla Champions League contro il Lione. I tifosi della Juventus sognano Zidane, ma ha ancora un anno con il Real Madrid. Conte ha rotto con Suning: il divorzio è possibile. L'idea dei nerazzurri per ripartire è Allegri, ma occhio anche a Pochettino.

Napoli-Lazio - C'è spazio anche per la sfida tra azzurri e biancocelesti nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "'Gattuso terrone'. Ma arrivano le scuse". Il fisioterapista della squadra di Inzaghi si pente subito del gesto e si affretta a tornare sui suoi passi riconoscendo l'errore commesso.

Torino - "Grazie Zaza! Evitato il ko n. 21". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del giornale sui granata questa mattina. L'ex centravanti di Sassuolo e Juventus permette alla squadra di Longo di pareggiare contro il Bologna e di non concludere il campionato con una sconfitta.

Serie A - C'è spazio per la lotta salvezza nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di questa mattina con il titolo seguente: "Il Lecce crolla: il Genoa è salvo". I salentini perdono in casa per 4-3 contro il Parma mentre i rossoblù liquidano l'Hellas Verona 3-0 tra le mura amiche: decisiva una doppietta di Sanabria e un gol di Romero.