PRIMA PAGINA - Tuttosport sul mercato Juve: "Volete Pogba? Dateci Dybala!"

"Volete Pogba? Dateci Dybala!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina in edicola. Vertice di mercato in casa Juventus tra Paratici e Pirlo. Il Manchester United apre allo scambio, ma decide il fantasista argentino. Intanto Ronaldo è chiaro: "Resto al centro per cento". L'attacco - si legge - sarà costruito intorno a lui.

Atalanta - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio ai bergamaschi con le parole di Antonio Percassi: "Ilicic sarà il primo colpo". Trionfale ritorno a Bergamo per l'Atalanta. Dalla Champions ricaverà 80 milioni di euro. Il presidente: "Josip sta sempre meglio, Zapata è incedibile". Boom tv: in 6,3 milioni per la sfida con il PSG.

Champions League - C'è spazio anche per la competizione europea più importante per club nel taglio basso della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Favoloso Lipsia! Ora Barça-Bayern". I tedeschi battono 2-1 l'Atletico Madrid e sono in semifinale. Stasera i blaugrana sfidano i bavaresi in una finale anticipata.

Torino - "Ok del Milan: ecco Rodriguez". Questo il titolo del quotidiano nel taglio basso della prima pagina questa mattina sui granata. La squadra di Giampaolo si rafforza e prende il terzino rossonero. Operazione importante da parte del presidente Cairo che non vuole ripetere un'altra stagione come la scorsa.