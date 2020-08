PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla finale di EL: "No, così no! E Conte: parole d'addio"

"No, così no!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport con il riferimento alla finale di Europa League persa dall'Inter: "Proprio Lukaku, che aveva firmato l'1-0 su rigore, condanna l'Inter alla sconfitta nella finale di Colonia: deviazione decisiva per il 3-2 che consegna l'Europa League al Siviglia per la sesta volta".

Higuain fuori, Dzeko c'è! - Spazio in taglio basso dedicato al futuro dell'attaccante giallorosso. Lunedì la Juve si raduna: il Pipita non fa più parte del progetto, il romanista è a un passo. Tudor si libera dall'Hajduk: ora può aggregarsi allo staff di Pirlo.

Giampaolo telefona a Torreria! - Spazio in taglio basso occupato da uno degli obiettivi di mercato del Torino: Lucas Torreira. L'ex giocatore della Samp, adesso all'Arsenal, interessa a più di una squadra italiana, ma il Torino sembra muoversi sul serio.