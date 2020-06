PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tifosi in delirio, tutti ai piedi di Gattuso"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con il trionfo del Napoli in Coppa Italia, con le parole di Maradona che dall'Argentina ha fatto i complimenti agli azzurri per il trofeo conquistato. Tifosi in delirio, tutti sono ai piedi di Rino Gattuso: "Storia di un capolavoro ed i progetti per crescere ancora". Poi il caso Juve, con la squadra di Sarri che finisce sotto attacco dopo la sconfitta rimediata in finale di Coppa Italia proprio per mano del Napoli di Ringhio.