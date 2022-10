Primo posto per evitare le vincitrici del trofeo nell’ultimo decennio: l'analisi

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la situazione

Un primo posto che risparmierebbe agli azzurri nel sorteggio degli ottavi le maggiori big europee, più o meno sicure di vincere il proprio girone, visto che chi arriva primo viene sorteggiato contro una seconda. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la situazione: "A dire il vero nell’unica volta che al Napoli riuscì di vincere il girone, nella stagione 2016-17, non è che andò bene. Visto che beccò come seconda quel Real Madrid appena preso da Zidane (dopo l’esonero nel gennaio 2017 di Benitez) e che con un doppio 3-1 superò gli azzurri lanciandosi verso la conquista della prima di tre Champions vinte dal francese come allenatore.

Stavolta la storia si prefigura diversa.

Le prime due inglesi si sono garantite ieri sera il primo posto: Manchester City e Chelsea. Al Bayern Monaco basterà solo un punto in una delle ultime due gare per garantirselo. Al Real servirà vincere in casa col Celtic, già regolato 3-0 in Scozia, ma i blancos di Ancelotti possono rimanere primi anche perdendo se il Lipsia non vincerà. Considerando che il Barcellona è quasi fuori e il Liverpool agli ottavi il Napoli non potrà incrociarlo, significa evitare tutte le vincitrici del trofeo nell’ultimo decennio. Non male per sperare di poter arrivare ai quarti, dove gli azzurri non si sono mai qualificati. E sarà probabile anche evitare il Psg".