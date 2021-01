Probabili Gazzetta: "Quattro cambi rispetto al Torino, novità a sinistra"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso in vista del Cagliari. In porta ci sarà Ospina, in difesa Manolas con Maksimovic e Mario Rui e non Hysaj a sinistra, in mediana Zielinski con Bakayoko e Fabian, in attacco Insigne con Lozano e Petagna.