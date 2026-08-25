Manna e le operazioni 'da ultimo giorno': la situazione

Manna e le operazioni 'da ultimo giorno': la situazioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Gli ultimi giorni potrebbero risultare decisivi per sbloccare alcune cessioni in casa azzurra

Il punto sulle operazioni in uscita del Napoli, con diversi calciatori ancora in attesa di conoscere il proprio futuro in questa fase finale della sessione estiva del calciomercato. Gli ultimi giorni potrebbero risultare decisivi per sbloccare alcune cessioni in casa azzurra, come spiega l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Manna, tante uscite da completare

"Saranno giorni briosi, anche in uscita. Su Cheddira c’è anche il Sassuolo: chi offrirà di più, se lo aggiudicherà. Il calciatore è pronto a andare da giorni. Capiremo in questa settimana se il Monza fa sul serio per Ngonge e Folorunsho. Per loro, come per Cajuste, manca un accordo sulla formula: difficile mandare via a titolo definitivo uno degli esuberi azzurri. Sembrano tutte operazioni da ultimo giorno".