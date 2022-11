Prof Spalletti a lezione a Coverciano: dall'Empoli alla vetta della Serie A

"Il «professor» Luciano Spalletti, nella sua versione ovviamente sportiva, ha riassaporato i profumi di casa"

Il prof. Spalletti dà lezioni di calcio: nell’aula di Coverciano ha raccontato la sua carriera iniziata all’Empoli e arrivata oggi in cima alla Serie A. A raccontare la giornata speciale del tecnico del Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Prima di entrare in aula, uscendo virtualmente dalla panchina e accomodandosi teoricamente in cattedra, Luciano Spalletti è rimasto solo con se stesso, ha respirato profondamente ed ha ripensato ai giorni in cui, benedetto toscano, viveva le identiche sensazioni di quegli alunni composti che stavano aspettando al di là delle pareti. E quando la porta s’è chiusa e dinnanzi a sé Luciano Spalletti s’è trovato De Rossi e Aquilani, gli allievi del Master Uefa Pro, invece che scivolare nel passato e lasciarsi travolgere dalla nostalgia dei ricordi, il sorriso ampio e la cordialità avvolgente hanno abbattuto - semmai ce ne fosse stato bisogno - quel sottile muro d’un manierismo insostenibile.