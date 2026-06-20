Prima pagina

Protti ed il messaggio d’addio, Il Mattino: addio al bomber azzurro

Protti ed il messaggio d’addio, Il Mattino: addio al bomber azzurro
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima pagina del quotidiano Il Mattino dedicata principalmente alla scomparsa di Igor Protti, l'attaccante anche ex Napoli che si è spento nella mattinata di ieri dopo una lunga battaglia con un brutto male. "Grazie per l'affetto" le sue ultime parole ed il bellissimo gesto in fotografia con la figlia per le sue nozze celebrate lo scorso maggio. Ecco la prima pagina integrale: