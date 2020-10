Prove di formazione per l'Atalanta: Mario Rui recuperato a sinistra, Bakayoko scalpita

Completamente recuperato da un'infiammazione al ginocchio, Mario Rui scalpita per giocare la prima da titolare della stagione nel prossimo impegno del Napoli contro l'Atalanta. Ora che sta bene il terzino portoghese è pronto per andare in campo. E ci proverà anche Tiemoué Bakayoko che, vista l'assenza di Zielinski ed Elmas, potrebbe essere schierato subito dal primo minuto, sebbene una condizione fisica non eccellente. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.