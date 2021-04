Punizione o rigore Milinkovic-Manolas? CdS spiega: "Ecco perché era giusto il penalty"

Tante proteste da parte dei giocatori della Lazio per il rigore concesso al Napoli. La moviola del Corriere dello Sport, sulla gamba alta di Milinkovic su Manolas, scrive: "Se non ci fosse stato l'impatto, non sarebbe rigore, ma punizione perché a palla alta si gioca con la testa (il vecchio gioco pericoloso): viene valutato il contatto piede-testa, da qui la concessione del rigore". Dunque, giusto assegnare il penalty al Napoli.