Quanti bonus per Osimhen e Kvaratskhelia? Non ce ne sono, ma il georgiano si rifà coi premi

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol su gol e dunque bonus su bonus conquistati da Victor Osimhen. Il contratto da 5 milioni a stagione si gonfia così con i tanti traguardi individuali come i 130mila euro per il tetto appena raggiunto di 25 gol stagionali. Non ci sono incentivi economici speciali, invece, per Kvaratskhelia, che però, come scrive Repubblica, si potrà rifare con i premi per la vittoria dello scudetto e per il grande percorso già fatto nella Champions League.