Quanto sarebbe importante il rientro di Hojlund: senza di lui l'attacco è in panne

Il Napoli prova a ritrovarsi. Dopo la dura lezione europea, la squadra azzurra si è nuovamente ritrovata a Castel Volturno per un confronto diretto con Antonio Conte. Un faccia a faccia breve ma intenso, seguito da un allenamento prolungato nel pomeriggio. Il tecnico pretende una reazione immediata in vista della sfida di domani contro l’Inter, una serata che potrebbe rappresentare la svolta. La parola d’ordine è umiltà. Lavoro fisico sul campo e altrettanto mentale, perché il tracollo di Champions ha lasciato ferite profonde. Servirà sacrificio per ricompattarsi e tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Il nodo principale riguarda Rasmus Hojlund.

Senza Hojlund il reparto offensivo fatica. L’unico gol dell’attacco nelle ultime partite porta la firma di Lucca, anche lui in un momento complicato dopo l’espulsione di Eindhoven. Si valutano alternative e intanto la squadra aspetta segnali di ripartenza anche dai leader: De Bruyne, McTominay e Anguissa. Conte lavora per rimettere insieme i pezzi. La sfida con l’Inter rappresenta un primo, pesante crocevia.