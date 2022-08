Quanto vale la Champions delle italiane? La cifra che ricaverà il Napoli

Quanto vale la qualificazione in Champions League delle italiane? La Gazzetta dello Sport presenta un lungo focus nella sua edizione odierna

TuttoNapoli.net

Quanto vale la qualificazione in Champions League delle italiane? La Gazzetta dello Sport presenta un lungo focus nella sua edizione odierna, spiegando come l'ingresso più ricco sia della Juventus, che per la sola partecipazione ai gironi incasserà cinquanta milioni. Una decina di milioni più indietro il Napoli, a 40.1, mentre Milan ed Inter viaggiano su binari simili, con i rossoneri leggermente più avanti (37.2 milioni contro 36.4). Cifre ragguardevoli, che danno una grossa mano ai bilanci ma che potrebbero crescere ancor di più in caso di passaggio dei gironi e chissà, vittoria finale. Il successo nella manifestazione più importante d'Europa vale oltre 100 milioni, ma per gli italiani un successo manca dalla notte di Madrid del 2010, che vide trionfare l'Inter contro il Bayern Monaco.