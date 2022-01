"Quarantena? Niente di serio", Repubblica sulla scelta del Napoli

"La quarantena? Niente di serio". E' il titolo del pezzo di Repubblica dedicato alla decisione del Napoli di andare contro la decisione della Asl e di schierare in campo, a Torino, Rrahmani, Lobotka e Zielinski. Potrebbero essere passibili di un'ammenda amministrativa per la loro violazione dell'isolamento disposto dall'autorità sanitaria campana, nessuna conseguenza per il codice anti-Covid della Lega che è diventato nella circostanza un prezioso alleato per il Napoli. La bolla è stata rispettata ma diciotto mesi fa era accaduto proprio il contrario.