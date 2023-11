Quotidiani divisi sulla prova di Raspadori: le pagelle dell'azzurro

Un tempo solo in campo per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli ha faticato molto affrontando i difensori dell'Ucraina

Un tempo solo in campo per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli ha faticato molto affrontando i difensori dell'Ucraina, forti fisicamente. Per la Gazzetta dello Sport comunque la prova è da 6: "Qualche buon movimento, un cross al bacio, ma in quell’area affollatissima soffoca e deve muoversi da seconda punta. Sarebbe stato utile in una ripresa difficile". Mezzo voto in più per Tuttosport: "Perfetto nei movimenti per gli inserimenti dei compagni e gli appoggi, non dà punti di riferimento ai due centrali. Ma, fatalmente, sconta assai la fisicità nei numerosi cross". 5,5 invece per il Corriere dello Sport: "Si propone con generosità, non facile se chi ti circonda ti dà una spanna. Non arriva d’un soffio ad un invito di Chiesa". Questo il commento di TMW: "Settantadue ore dopo la partita contro la Nord Macedonia Spalletti lo conferma al centro del tridente con l'intenzione di replicare la partita dell'Olimpico. Ma gli avversari non sono gli stessi e nemmeno la reattività del 10 azzurro".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5