Quotidiani esaltano Osimhen, solo per il CdS è da 6

Pezzella e Milenkovic lo seguono a vista. Victor Osimhen si muove su tutto il fronte offensivo, trova pochi spazi nell'area avversaria, ma sul gol di Zielinski è protagonista con un cambio di gioco spaziale. Alla Pirlo... "Micidiale quando punta l'avversario. Ha un repertorio di dribbling molto ricco. Da una sua apertura parte l'azione del 2-0", scrive del bomber nigeriano La Gazzetta dello Sport dopo l'importantissima vittoria del Napoli a Firenze.

"Sembra piuttosto nervoso. Nel primo tempo Milenkovic non gli concede lo spazio per scatenare il suo scatto micidiale. Fa una prodezza nell’azione del 2-0, con lo splendido lancio che Insigne trasforma nell’assist", sottolinea invece il Corriere dello Sport ritornando proprio alla giocata più brillante del match. I voti in pagella? 7 per tutti, tranne che per il quotidiano romano.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7