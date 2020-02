Quotidiani italiani in disaccordo sui rigori reclamati dalla Juve: l'analisi delle moviole

Analisi contrastanti quelle dei quotidiani italiani sui rigori reclamati dalla Juve e da Sarri. Per La Gazzetta dello Sport c'era il primo su Ronaldo ma non il secondo su Dybala: "All’84 Denayer spinge Ronaldo sbilanciandolo, per Manzano tocco non determinante, il dubbio è forte. All’89’ con Guimaraes che da dietro abbraccia Dybala, che sente il contatto e va giù. Anche qui Manzano valuta il non rigore, ma in questo caso l’intensità del tocco appare meno determinante". Per il Corriere dello Sport è l'inverso: c'era il secondo rigore ma non il primo. "L'errore su Dybala è evidente: Guimaraes trattiene per la maglia Dybala, poi lo tira a sé in maniera sufficiente per sbilanciare. Il Var doveva intervenire. Non l'ha fatto. Leggero invece il contatto Denayer su Ronaldo col braccio destro: molto rischioso".