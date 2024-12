Quotidiani pazzi di McTominay: "Giocatore da Premier, è di un'altra categoria!"

Scott McTominay dominante contro il Torino. Voti altissimi in pagella. Decide la partita. Un gol fantastico. Tre punti grazie allo scozzese.

Voto 7.5 per il Corriere dello Sport: "Da Premier: per intensità nelle due fasi, per la capacità di fare sempre la scelta giusta con calma olimpica, per il senso di superiorità che sprigiona. Attacca, difende e segna il gol che vale la vittoria, il terzo della sua stagione, con l’unico tiro della sua partita: aveva solo il 6% di chance di fare gol. Per finire? Corre senza fine: 12.916 chilometri, come nessuno".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Ha arretrato il raggio d'azione senza perdere il senso del gol. Decisivo il tiro che batte Milinkovic, gran ripresa quando il Toro spinge".

Voto 7.5 per Tuttonapoli: "La velocità con cui controlla e calcia sull'1-0, in una situazione di precario equilibrio, è da calciatore d'altra categoria. Una rete che a Napoli ha ricordato quelle di Fabian, con una differenza: sulla carta lui sarebbe destro, fare quella roba lì col mancino sulla carta è ancora più complicato. Solo sulla carta, appunto. Nel finale, quando gli altri sono stanchi, lui non lo è, avendo un motore diverso, da Premier League, e diventa determinante in fase di non possesso".