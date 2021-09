Quotidiani pazzi di Osimhen: "Straripante e devastante, impossibile fermarlo!"

E chi lo ferma più? Altra doppietta, la seconda della stagione, e altra prestazione straordinaria per Victor Osimhen, trascinatore del Napoli nel 4-0 contro la Samp. La Gazzetta lo definisce "straripante" e aggiunge "difficile contenerlo senza l'uso di armi improprie". Per Tuttosport può diventare devastante mentre il Corriere dello Sport scrive che "non riesce a vivere senza segnare" e definisce "da centometrista" lo scatto con cui brucia Yoshida. Per Il Mattino, dopo i gol sbagliati, si trasforma in pistolero da far west segnando altri due gol. TuttoNapoli scrive che è "devastante anche quando tecnicamente sbaglia molto" infine TMW aggiunge che si dimostra "bomber puro" quando segna il secondo gol e lo definisce senza mezzi termini "implacabile".

I voti

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 7,5