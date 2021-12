Rapina Ounas, gli investigatori non escludono la 'strategia della tensione': obiettivo mirato?

Si indaga dopo la rapina subita da Adam Ounas alla vigilia della sfida contro il Milan. E la Polizia non esclude che l'algerino sia un obiettivo mirato. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Una rapina come tante o un obiettivo mirato? Gli investigatori stanno valutando anche questo. Sì, perché le statistiche dei «colpi» che hanno avuto come vittime i calciatori azzurri in passato, parlano di curiosi rapporti causa-effetto. È capitato che, a un calo di rendimento, seguissero raid ai danni degli azzurri generando suggestioni che hanno fatto pensare a una vera e propria strategia della tensione".