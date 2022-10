Raspadori al Sassuolo da bambino, Gazzetta: "Non sarà facile tenere a bada il cuore"

“Raspa” ha fatto tutta il percorso delle giovanili del Sassuolo, dove è arrivato bambino delle scuole elementari di un paese in provincia di Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori contro il Sassuolo, ma con la divisa di un altro colore, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che “Raspa” ha fatto tutta il percorso delle giovanili del Sassuolo, dove è arrivato bambino delle scuole elementari di un paese in provincia di Bologna: "Andirivieni quotidiani con Sassuolo per non saltare gli allenamenti, una routine sfibrante, ma la passione e la voglia di riuscire sono state più forti. Giacomino ha salito ogni gradino, fino al debutto in prima squadra e in Serie A. Nel Sassuolo è diventato qualcuno, è stato convocato da Mancini in Nazionale. Quest’estate il Sassuolo l’ha ceduto al Napoli, 5 milioni per il prestito oneroso più 25 milioni di riscatto obbligatorio. Soldi investiti bene. Sotto l’ala di Luciano Spalletti, Raspadori ha fatto ulteriori progressi. Oggi l’incrocio più atteso e temuto, Napoli-Sassuolo. Giacomo ex Giacomino dovrebbe partire dalla panchina. Immaginiamo che uno spezzone di gara gli verrà concesso. Non sarà facile tenere a bada il cuore in tumulto, ma ce la farà".