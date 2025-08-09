Raspadori cessione necessaria: "Voleva giocare con continuità nel suo ruolo naturale"
Giacomo Raspadori si prepara a salutare il Napoli: l’affare con l’Atletico Madrid è in chiusura, l’ultima offerta da 22 milioni più 3 di bonus ha convinto De Laurentiis. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come alla basa ci sia anche la volontà dell'attaccante di giocare con maggiore continuità.
"Una cessione dolorosa ma evidentemente necessaria considerando la voglia di Raspa, uno dei veri protagonisti dell’ultimo trionfo, di giocare con maggiore continuità e di farlo nel suo ruolo naturale: attaccante puro. Conte lo stava provando con continuità da mezzala offensiva, diciamo nella posizione occupata da McTominay nel 4-3-3, ma quando s’è presentata la possibilità di trasferirsi a Madrid, sponda Cholo, Jack l’ha colta al volo" si legge sul quotidiano.
