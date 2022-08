Raspadori, il Sassuolo non arretra: vuole bonus 'semplici' da raggiungere

TuttoNapoli.net

Continua il braccio di ferro fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Come scrive La Gazzetta dello Sport il Napoli ha portato a 29 milioni la parte fissa. Dunque balla 1 milione sul fisso e le clausole sui 5 di bonus. Il Sassuolo ritiene che il valore dell’attaccante sia di 35 milioni e vuole bonus semplici. Il club azzurro è disposto a pagarli solo se il rendimento del giocatore sarà alto, da garantire risultati importanti per la squadra.