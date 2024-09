Raspadori in gol con la Nazionale: Spalletti l'ha schierato nel ruolo a lui più congeniale

Giacomo Raspadori si è preso parte della scena nella bellissima serata dell'Italia a Parigi contro la Francia, realizzando il terzo ed ultimo gol, quello che ha fissato il risultato sul 3-1 definitivo. Di questo e in generale dell'attaccante azzurro si legge oggi in edicola sul Corriere del Mezzogiorno:

“Spalletti l’ha inserito al posto di Pellegrini, schierandolo nella collocazione a lui più congeniale: seconda punta al fianco di un centravanti più strutturato come Retegui con il compito di indirizzare il palleggio in verticale, porsi come riferimento tra le linee e attaccare gli spazi come ha fatto quando ha realizzato la rete del 3-1”.