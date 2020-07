Repubblica - ADL pensa ad un maxi-premio per la squadra se batte il Barcelloona

Un premio alla squadra nel caso di impresa a Barcellona per l'accesso ai quarti di Champions League. Scrive così l'edizione odierna di Repubblica su Aurelio De Laurentiis: “L’impresa al Camp Nou vale milioni per il club e il presidente saprebbe poi sicuramente come ricompensare in caso di vittoria Insigne e compagni: magari con un maxi premio, di certo con qualche giorno di vacanza in più comunque molto gradito”.