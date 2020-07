Uno stop alla tratttiva con la Roma per Cengiz Under. Come riferito da La Repubblica, Franco Baldini ha bloccato la cessione dell'esterno turco al Napoli. La motivazione è puramente economica: il consulente giallorosso, infatti, è convinto di poter trovare un'offerta migliore di quella campana, che non si spingono oltre a 30 milioni di euro.